Эндокринолог Михалева рассказала, какой ужин обязательно превратится в жировые запасы

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог, к. м.н., диетолог "СМ-Клиника" Оксана Михалева рассказала, что-то, чем мы ужинаем, может иметь значительное влияние на набор веса.

Фото: commons.wikimedia.org by AnimeEnjoer, CC BY-SA 4.0

Она отметила, что наиболее опасными в этом плане являются блюда, богатые жирами, углеводами и солью, такие как жареное мясо с картошкой или запеченное мясо по-французски.

"Это один из самых неблагоприятных вариантов ужина, в котором содержится большое количество калорий, жира и простых углеводов, которые превращаются в жировые запасы и могут накапливаться в области талии на протяжении многих лет", — сказала Михалева.

Врач также предупредила, что употребление такой легкоусвояемой и высококалорийной пищи вечером затрудняет сжигание полученных калорий, так как вызывает чувство усталости и расслабления, а не желание активно двигаться. Кроме того, это нарушает выработку "жиросжигающих" гормонов в ночное время и способствует выбросу инсулина, который способствует образованию висцерального жира, предупреждает Газета.Ru, ссылаясь на диетолога.

В заключение, Михалева рекомендовала не делать ужин слишком поздним (не менее чем за 2-3 часа до сна) и избегать тяжелой пищи. Она предложила в качестве подходящих вариантов ужин из овощей, нежирного мяса или рыбы, полезных круп в небольших количествах и блюд из творога.

Уточнения

У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.





Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

