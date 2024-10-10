Врачи назвали самые полезные соки, которые стоит пить осенью

3:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Смена сезонов оказывает значительное влияние на организм человека, вызывая стресс. Теплые и солнечные дни сменяются более прохладными и пасмурными, что может негативно сказаться на самочувствии. Чтобы справиться с осенней хандрой, рекомендуется употреблять яркие цитрусовые и ягодные соки, которые не только поднимают настроение, но и укрепляют иммунную систему, помогая предотвратить простудные заболевания. Роспотребнадзор уже сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в России, что подчеркивает важность подготовки организма к новому сезону.

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Лучшими источниками витамина С являются натуральные и переработанные фрукты и овощи. Этот витамин играет ключевую роль в поддержании иммунитета. Особенно богаты аскорбинкой цитрусовые соки, такие как апельсиновый и грейпфрутовый, пишет сайт aif.ru.

Вице-президент Союза производителей соков, воды и напитков Людмила Хомич рассказала, что в одном стакане апельсинового сока содержится суточная норма витамина С, а также фолаты и другие биологически активные вещества. Флавоноиды гесперидин и нарирутин выступают в роли мощных антиоксидантов, укрепляя иммунитет и защищая организм от вредных факторов окружающей среды.

"Грейпфрутовый сок содержит флавоноид нарингин и оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, а также обладает противовоспалительными свойствами. Он очень полезен при ОРВИ", — сказала Хомич.

Однако важно помнить, что грейпфрутовый сок не следует запивать лекарствами, так как он усиливает всасывание активных веществ и может привести к передозировке.

Самый полезный осенний напиток — ягодные морсы

Незаменимым элементом осеннего рациона являются ягодные морсы. Они не только укрепляют иммунитет, но и помогают при простуде. Ягодные напитки богаты природными органическими кислотами, такими как яблочная, хинная и оксикоричные, которые способствуют снятию воспаления и выведению токсинов из организма.

Например, клюквенный морс содержит витамины C и E, оказывая жаропонижающее, противовоспалительное и антибактериальное действие.

Врач-диетолог Александра Разаренова подчеркивает, что для укрепления иммунитета в осенний период важно сбалансированное питание, включающее достаточное количество полноценного белка (птица, рыба, субпродукты, мясо, морепродукты, молочные продукты), сложные углеводы (крупы, хлеб из цельного зерна), растительные жиры (растительные масла, орехи), сезонные овощи и фрукты, ферментированные овощи (например, квашеная капуста).

Диетолог рекомендует включать в рацион продукты, богатые витамином С, такие как болгарский перец, цитрусовые, киви, ягоды и бобовые. Также важно употреблять орехи, богатые полезными жирами и витаминами, а также добавлять в блюда разнообразные специи, такие как имбирь, куркума и чеснок, обладающие противовоспалительными свойствами.

Особенно полезными в осенний период являются морковный и тыквенный сок в комбинации с соком из сельдерея, апельсина, яблока и граната. Для лучшего усвоения каротиноидов из этих соков рекомендуется добавлять источники жира, такие как сливки или растительное масло.

Уточнения

Сок — жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных спелых плодов овощных или фруктовых культур.



Грейпфру́т помпельмус гроздевидный (лат. Cītrus paradīsi) — субтропическое вечнозелёное дерево, важная плодовая культура; вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); такое же название имеют плоды этого растения, достигающие в диаметре 10—15 см.



Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



