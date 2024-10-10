Психолог Старунская дала девять советов, как не дать победить себя осенней хандре

2:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как сохранить психическое здоровье в мрачную и холодную осеннюю пору? Эксперт из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В. М. Бехтерева Диана Старунская поделилась ценными советами.

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Осень приносит не только уют, но и риск стресса. Важно понимать разницу между "плохим" и "полезным" стрессом. "Плохой" стресс характеризуется неконтролируемостью, продолжительностью и неопределенностью. В отличие от него, "полезный" стресс помогает справляться с трудностями. Осенняя хандра, часто сопровождающая уменьшение солнечного света и похолодание, может проявляться в подавленном настроении, усталости и нарушениях сна. Однако важно отличать её от депрессии, которая является медицинским диагнозом, рассказала эксперт сайту aif.ru.

Для профилактики и помощи себе в борьбе с осенней хандрой можно воспользоваться следующими рекомендациями:

Физическая активность: Регулярные упражнения помогают поддерживать не только физическое, но и психическое здоровье. Чередуйте активные занятия с расслаблением, чтобы избежать переутомления. Окружение: Общение с позитивными людьми способствует улучшению настроения. Окружите себя теми, кто вызывает у вас улыбку. Исследования показывают, что выбор улыбающихся лиц может повысить уровень оптимизма. Тепло и уют: Создайте комфортную обстановку дома. Используйте теплые носки, мягкие пледы и ароматные свечи, чтобы чувствовать себя уютно. Это поможет расслабиться и насладиться вечером. Качество сна: Соблюдайте режим сна, чтобы организм мог полноценно восстанавливаться. Убедитесь, что в спальне комфортная температура и темнота. Здоровое питание: Следите за качеством и разнообразием рациона. Избегайте переедания и недостатка клетчатки. Планирование и достижение целей: Ставьте перед собой достижимые цели и делайте шаги к их реализации. Это поможет сохранять мотивацию и оптимизм. Новизна: Введение новых элементов в жизнь, таких как маршруты, еда или увлечения, помогает чувствовать себя лучше. Список удовольствий: Придумайте список вещей, которые приносят вам радость, и регулярно включайте их в свою жизнь. Витамины и контроль здоровья: Не забывайте о важности витаминов и минералов, особенно витамина D, уровень которого снижается осенью. Регулярные осмотры у специалистов также важны.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить психическое здоровье в осенне-зимний период. Если вы чувствуете, что не справляетесь самостоятельно, обратитесь за помощью к специалистам.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

