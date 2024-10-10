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Врач рассказала о витамине, который поможет сохранить здоровье ребёнка осенью

Здоровье

Педиатр Юлия Ровенская отметила, что витамин D очень важен для здоровья детей в осенний период. Также по её словам, детям до пяти лет нужно спать около 13 часов в сутки, а тем, кто старше восьми лет, достаточно девяти часов.

Врач рассказала о витамине, который поможет сохранить здоровье ребёнка осенью
Фото: commons.wikipedia.org by Awaiskhan65

Родителям следует помнить о вакцинации от гриппа, которая помогает избежать серьёзных заболеваний. Важно, чтобы вся семья была привита. Не забывайте про витамин D и соблюдайте режим сна и бодрствования для детей. Также рекомендуется проветривать комнаты минимум дважды в день и проводить влажную уборку, особенно в сезон простуд.

Врач добавила, что витамин D помогает организму усваивать кальций и фосфор, которые необходимы для роста костей. Этот витамин содержится в рыбе, говяжьей печени и яичных желтках.

После школы или детского сада полезно полоскать горло. Также важно следить за личной гигиеной, особенно мыть руки после прогулок.

Ранее педиатр Екатерина Морозова упомянула, что школьникам нужно отдыхать хотя бы 1,5 часа после уроков, прежде чем заниматься домашними заданиями. Это поможет поддерживать баланс между учебой и отдыхом для здоровья ребенка.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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