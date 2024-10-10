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Врач раскрывает: четыре продукта, способствующие росту сахара и накоплению жира

1:34
Здоровье

Важно учитывать, из каких продуктов мы получаем калории, поскольку это существенно влияет на наш организм. Разные источники калорий по-разному воздействуют на ферментные системы, поэтому 500 калорий из мяса и 500 калорий из хлеба имеют совершенно разные последствия для здоровья, отмечает в своем Telegram-канале терапевт и дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Баранова. Об этом сообщает "Российская газета".

Врач раскрывает: четыре продукта, способствующие росту сахара и накоплению жира
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

Специалист подчеркнула, что наиболее вредные калории исходят от быстрых углеводов. К ним относятся сладкие десерты, выпечка, сухофрукты и чрезмерное потребление сладких фруктов. Такие продукты "вызывают резкий скачок уровня глюкозы и инсулина, что в свою очередь способствует быстрому накоплению жира", — предостерегает Ирина Баранова. В то же время, для поддержания здоровья стоит потреблять углеводы из качественных источников, таких как цельные зерна.

"Они дадут необходимое количество медленно высвобождающейся глюкозы", — уточнила кандидат медицинских наук.

Врач отметила, что белки являются основным строительным материалом для нашего организма. Не меньшую значимость имеют и жиры, которые, по словам специалиста, представляют собой "экологически чистое топливо для нашего тела".

"Самые правильные калории с точки зрения энергообмена. Именно жиры дают хорошую долгую энергию", — подчеркнула врач.

 

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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