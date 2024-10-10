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Кислые щи: польза или риск для здоровья

1:16
Здоровье

Кислые щи — одно из самых известных и узнаваемых блюд славянской кухни, которое по праву можно считать кулинарной визитной карточкой. Этот суп занимает особое место благодаря своему уникальному вкусу и пользе, которую приносят его ингредиенты.

Кислые щи: польза или риск для здоровья
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, CC BY-SA 3.0

Однако важно помнить, что, несмотря на полезные свойства, кислые щи могут иметь противопоказания.

Кому следует избегать кислых щей

Хотя это блюдо богато полезными веществами, оно может быть нежелательным для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Особенно осторожно стоит относиться к кислым щам при гастрите и язвенной болезни. Дело в том, что квашеная капуста, которая является важным ингредиентом супа, способна повысить кислотность и вызвать обострение заболеваний.

Кроме того, люди с чувствительной пищеварительной системой также могут испытывать неприятные ощущения после употребления этого супа. Это может проявляться в виде метеоризма, чувства тяжести или даже болей в области живота.

Однако для всех остальных кислые щи — это замечательное диетическое блюдо, которое положительно влияет на здоровье и может разнообразить рацион.

Уточнения

Щи - классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста, реже капустная рассада или савойская капуста, приготовляемый на костном или мясокостном или рыбном бульоне, грибном, овощном или крупяном отваре.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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