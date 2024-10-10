Красный чай: природное средство для молодости кожи

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Знали ли вы, что красный чай не только поддерживает здоровье, но и помогает сохранить красоту и молодость? Этот ароматный напиток — настоящий секрет для тех, кто мечтает о блестящих волосах и гладкой коже.

Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi, CC BY 2.0

Среди всех видов чая именно красный выделяется своими уникальными свойствами для поддержания красоты. Не путайте его с каркаде — это совсем другое. Каркаде, по сути, не является чаем, а представляет собой высушенные цветки гибискуса. А вот то, что мы привыкли называть чёрным чаем, в Китае известно как красный, потому что его настой приобретает глубокий красно-коричневый оттенок.

Однако, чтобы извлечь настоящую пользу, важно выбирать только качественный красный чай. Он редко встречается в обычных магазинах, и приобретать его лучше в специализированных местах. Хотя цена на качественный чай может показаться высокой, она полностью оправдана его полезными свойствами и изысканным вкусом.

Красный чай обладает богатым составом, благодаря которому оказывает многостороннее положительное влияние на организм. В его составе есть такие полезные вещества, как каротин и витамин А, которые укрепляют волосы и кости, а также поддерживают упругость и чистоту кожи. Витамин B помогает сбалансировать обменные процессы, а витамин C укрепляет иммунитет.

Уточнения

Аспалатус линейный или Красный чай (лат. Aspalathus linearis), — кустарник, произрастающий в Африке, вид рода Аспалатус (Aspalathus) семейства Бобовые (Fabaceae).

