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Как вырастить длинные волосы: советы, которые работают

1:47
Здоровье

Если мечтаете о роскошных длинных волосах, придерживайтесь следующих рекомендаций. Но важно помнить: быстрых чудес не бывает. Результат появится не ранее, чем через год, и его сроки зависят от текущего состояния волос и желаемой длины.

Как вырастить длинные волосы: советы, которые работают
Фото: Freepik by jcomp, PDM
  • Здоровое питание — основа красивых волос. Чтобы ваши волосы радовали глаз, в первую очередь обратите внимание на рацион. Он должен быть богат белком, овощами и фруктами. Немаловажно пить достаточное количество воды — около 1,5-2 литров в день, чтобы поддерживать гидратацию организма.
  • Консультация с врачом обязательна. Если питание сбалансировано, но волосы остаются тусклыми и ломкими, обратитесь к специалисту. Врач может назначить анализы, чтобы выяснить, нужны ли вам дополнительные витамины и микроэлементы для роста волос.
  • Регулярная стрижка — залог здоровья кончиков. Для предотвращения сечения и ломкости волос подстригайте их каждые 2-3 месяца. Это поможет сохранить длину и здоровый вид.
  • Правильный уход — ключ к успеху. Выбирайте качественные шампуни, кондиционеры и маски, которые увлажняют и питают ваши волосы. Мыть голову лучше теплой водой, сушить естественным путем, а расчесывание начинать с кончиков, избегая резких движений. Не забывайте защищать волосы от термо- и солнечного воздействия с помощью специальных средств.
  • Массаж головы стимулирует рост волос. Легкий массаж кожи головы улучшает кровообращение и способствует лучшему питанию волосяных луковиц.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние - питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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