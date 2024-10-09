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Назван продукт, помогающий бороться с депрессией

1:27
Здоровье

Эндокринолог Анна Гончарова рассказала, что красная икра может помочь предотвратить осеннюю депрессию. По её словам, достаточно съедать всего одну чайную ложку икры на завтрак. Это можно делать, намазывая икру на половинку яйца, кусочек авокадо или готовя бутерброд с белым хлебом и сливочным маслом или творожным сыром. Такой завтрак помогает поднять настроение в пасмурную погоду.

Назван продукт, помогающий бороться с депрессией
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Красная икра полезна благодаря аминокислоте триптофану, которая необходима организму и помогает вырабатывать серотонин — гормон счастья. Кроме того, икра содержит полезные жиры, которые поддерживают здоровье крови и костей.

Тем не менее, стоит помнить, что икра — это солёный и жирный продукт, поэтому её лучше есть в умеренных количествах. Если нет проблем с сердцем, можно употреблять икру каждый день, но в противном случае — не чаще двух раз в неделю.

Клинический психолог Дарья Сальникова также советует в осенний период не перегружать себя и быть готовыми к изменениям. Это поможет избежать стресса и сохранить психологическое здоровье. Смена погоды и меньшее количество солнечного света могут вызывать сезонную депрессию, поэтому важно помнить о том, что осенью нормально чувствовать усталость и больше отдыхать. 

Уточнения

Кра́сная икра́ — икра лососёвых пород рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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