Инфекционист рассказал о том, как можно заразиться опасным вирусом Марбург

По словам врача Сергея Вознесенского, одним из способов передачи вируса являются немытые бананы. Он порекомендовал тщательно мыть все фрукты и овощи перед тем, как их есть. Об этом пишет "Вечерняя Москва".
Важно мыть продукты с мылом и водой, чтобы снизить риск заражения, если на кожуре есть инфекция, — отметил врач.
Кроме того, Вознесенский добавил, что вирус Марбург может передаваться не только через пищу, но и при близком контакте с инфицированными людьми или животными. Однако вероятность заражения через воздух очень низкая и может произойти только при контакте с больным человеком для тех, у кого слабый иммунитет.
Недавно стало известно, что польский военнослужащий, вернувшийся из Украины после обучения, оказался заражен вирусом Марбург. Его госпитализировали в инфекционную больницу в Ужгороде, а затем перевели в медицинское учреждение во Львове.
Вирус Марбург — вид семейства филовирусов, относящийся к монотипному роду Marburgvirus.
Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.
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