Инфекционист рассказал о том, как можно заразиться опасным вирусом Марбург

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам врача Сергея Вознесенского, одним из способов передачи вируса являются немытые бананы. Он порекомендовал тщательно мыть все фрукты и овощи перед тем, как их есть. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

Фото: flickr. com by NIAID, CC BY 2.0

Важно мыть продукты с мылом и водой, чтобы снизить риск заражения, если на кожуре есть инфекция, — отметил врач.

Кроме того, Вознесенский добавил, что вирус Марбург может передаваться не только через пищу, но и при близком контакте с инфицированными людьми или животными. Однако вероятность заражения через воздух очень низкая и может произойти только при контакте с больным человеком для тех, у кого слабый иммунитет.

Недавно стало известно, что польский военнослужащий, вернувшийся из Украины после обучения, оказался заражен вирусом Марбург. Его госпитализировали в инфекционную больницу в Ужгороде, а затем перевели в медицинское учреждение во Львове.

Уточнения

Вирус Марбург — вид семейства филовирусов, относящийся к монотипному роду Marburgvirus.



Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

