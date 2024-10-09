Гинеколог назвал первые признаки, по которым можно распознать беременность

Акушер-гинеколог сочинского филиала сети "Клиника Фомина" Роберт Кещян объяснил, по каким признакам можно узнать о беременности на ранней стадии.

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Специалист отметил, что о беременности может говорить желание спать дольше обычного.

Тошнота по утрам тоже может сигнализировать о том, что женщина находится в интересном положении.

Грудь на ранней стадии беременности становится увеличивается в объёмах и становится существенно чувствительней. Говорить о беременности может частое мочеиспускание и запор.

Ранее певица Сати Казанова рассказала, почему женщинам не удаётся забеременеть.

Обратить внимание на себя должно также изменение вкусовых пристрастий.

"Отсутствие менструации: задержка менструации — один из наиболее очевидных признаков беременности, особенно если у женщины регулярный менструальный цикл", — цитирует слова гинеколога "Вечерняя Москва".

Медик советует обратиться к специалисту для подтверждения беременности.