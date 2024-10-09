Гинеколог назвал первые признаки, по которым можно распознать беременность

Акушер-гинеколог сочинского филиала сети "Клиника Фомина" Роберт Кещян объяснил, по каким признакам можно узнать о беременности на ранней стадии.
Специалист отметил, что о беременности может говорить желание спать дольше обычного.
Тошнота по утрам тоже может сигнализировать о том, что женщина находится в интересном положении.
Грудь на ранней стадии беременности становится увеличивается в объёмах и становится существенно чувствительней. Говорить о беременности может частое мочеиспускание и запор.
Ранее певица Сати Казанова рассказала, почему женщинам не удаётся забеременеть.
Обратить внимание на себя должно также изменение вкусовых пристрастий.
"Отсутствие менструации: задержка менструации — один из наиболее очевидных признаков беременности, особенно если у женщины регулярный менструальный цикл", — цитирует слова гинеколога "Вечерняя Москва".
Медик советует обратиться к специалисту для подтверждения беременности.
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