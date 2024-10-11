Диетолог раскрыла суперфуд для мужского здоровья

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рекомендовала включать в рацион тыкву и тыквенные семечки для улучшения сперматогенеза у мужчин.

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"В тыкве, а особенно тыквенных семечках, много необходимого для нашей иммунной системы цинка. Он способствует быстрому заживлению ран и трещин на коже. Цинк также стимулирует сперматогенез, что важно для мужского здоровья. Можно сказать, что тыква — это суперфуд для мужчин. Рекомендую регулярно включать ее в рацион, как и тыквенные семечки", — отметила врач.

Специалист также указала на содержание в семечках триптофана, который способен улучшать настроение. Однако, учитывая калорийность тыквенных семечек, врач советует ограничить их потребление до 30 граммов в день и не употреблять в сыром виде.

Кроме того, Наталья Денисова предостерегла, что сырые семечки могут содержать споры грибка. Для предотвращения этой проблемы она рекомендует термическую обработку семечек — обжаривание на сковороде или подогрев в микроволновой печи перед употреблением.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).



Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

