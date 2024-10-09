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Диетолог назвал продукт, который поможет в борьбе с дефицитом витамина D осенью

0:47
Здоровье

Диетолог Эдвард Мазер рекомендует включить грибы в рацион осенью и зимой для борьбы с дефицитом витамина D. По его словам, они являются одним из лучших пищевых источников этого витамина.

Диетолог назвал продукт, который поможет в борьбе с дефицитом витамина D осенью
Фото: Pexels by StockSnap, PDM

Специалист отмечает, что максимальное количество витамина D содержится в грибах, которые росли под солнечными лучами и подвергались воздействию ультрафиолета. Грибы можно легко добавить в различные блюда, что позволит увеличить потребление витамина D.

Ранее диетолог Алексей Березников порекомендовал включать в рацион людей с диабетом лесные грибы. Кроме того, специалист посоветовал диабетикам употреблять бобовые, орехи, семена, тофу, зеленый горошек и другие полезные продукты.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие). 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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