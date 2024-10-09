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Диетолог порекомендовала некотором россиянам отказаться от красной икры

1:02
Здоровье

Красная икра известна своими полезными свойствами, но не всем она подходит для употребления, подчеркнула врач-диетолог Марият Мухина в комментарии для Life.ru. Она призвала определённые группы россиян воздержаться от этого продукта.

Диетолог порекомендовала некотором россиянам отказаться от красной икры
Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, CC BY-SA 4.0

Специалист указала, что из-за высокого содержания соли в икре её следует исключить из питания людям, страдающим гипертонией. Также она не подходит тем, кто имеет проблемы с подагрой из-за большого количества белка. Дополнительно диетолог посоветовала избегать икры лицам, контролирующим свой вес и уровень холестерина, а также аллергикам на морепродукты.

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина добавила, что икра может быть вредна для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. По её словам, избыток животного жира в диете создает дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу.

Уточнения

Пода́гра (др.-греч. ποδάγρα, буквально — капкан для ног; от πούς, род. п. ποδός — нога и ἄγρα — ловля, охота) — системное, хроническое метаболическое заболевание, которое характеризуется отложением в различных тканях организма кристаллов уратов в форме моноурата натрия или мочевой кислоты. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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