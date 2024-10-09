Генетик рассказал о важности открытия микроРНК, за которое дали Нобелевку

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Открытие американских учёных Виктора Амброса и Гэри Равкана, удостоенных Нобелевской премии по физиологии и медицине в этом году, может привести к значительному прорыву в лечении онкологических заболеваний. По мнению врача-генетика Александра Резника, молекулы микроРНК в будущем могут быть использованы в качестве лечебных агентов для борьбы с раком.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, PDM

Как пояснил генетик, микроРНК существуют уже миллионы лет и присутствуют в организме любого сложного представителя животного царства. Эти молекулы играют важную роль в приобретении клетками необходимых функций, специфичных для конкретной системы органов.

"Одна микроРНК может регулировать работу нескольких генов. То есть это такой слаженный, достаточно сложноустроенный механизм, который лежит в основе нормальной жизни сложных организмов", — объяснил генетик.

Резник также отметил, что нарушение работы этого механизма может привести к развитию различных заболеваний. Если же учёным удастся найти способ доставки микроРНК в клетки, это может стать одним из способов лечения смертельных заболеваний, включая рак.

Уточнения

Рибонуклеи́новая кислота́ (РНК) — одна из трёх основных макромолекул (две другие — ДНК и белки), которые содержатся в клетках всех живых организмов и играют важную роль в кодировании, прочтении, регуляции и экспрессии генов.

