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Аллерголог Перова предупредила об опасности, которая исходит от стиральных порошков

1:19
Здоровье

Врач-аллерголог и иммунолог Наталья Перова рекомендует внимательно подходить к выбору стирального порошка. Она подчеркивает, что некоторые компоненты могут вызывать нежелательные реакции организма.

Аллерголог Перова предупредила об опасности, которая исходит от стиральных порошков
Фото: flickr.com by jim212jim, CC BY 2.0

Среди опасных ингредиентов порошка эксперт выделяет фосфаты, поверхностно-активные вещества (ПАВы), ароматизаторы и отбеливающие частицы.

Врач рассказала, что ПАВы делятся на натуральные и небиоразлагаемые, созданные на основе нефтегазохимии и синтетики. Последние, по её словам, очень агрессивно воздействуют организм.

"Они жестко и глубоко воздействуют на кожу и волосы, сушат и старят, накапливаются во всех системах организма (особенно в жировых отложениях), наносят удар по мозгу, нервной системе, печени, сердцу, репродуктивной системе (особенно мужской). Загрязняют кровь и нарушают обмен веществ", — сказала Перова в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Врач также советует избегать использования средств для стирки, если в их составе уже были компоненты, вызывавшие аллергию ранее. Кроме того, стоит отказаться от порошков с сильным, навязчивым запахом, который ощущается даже через упаковку.

Уточнения

Стира́льный порошо́к — порошкообразное моющее средство, предназначенное для стирки вручную или в стиральных машинах. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
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