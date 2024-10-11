Аллерголог Перова предупредила об опасности, которая исходит от стиральных порошков

Врач-аллерголог и иммунолог Наталья Перова рекомендует внимательно подходить к выбору стирального порошка. Она подчеркивает, что некоторые компоненты могут вызывать нежелательные реакции организма.
Среди опасных ингредиентов порошка эксперт выделяет фосфаты, поверхностно-активные вещества (ПАВы), ароматизаторы и отбеливающие частицы.
Врач рассказала, что ПАВы делятся на натуральные и небиоразлагаемые, созданные на основе нефтегазохимии и синтетики. Последние, по её словам, очень агрессивно воздействуют организм.
"Они жестко и глубоко воздействуют на кожу и волосы, сушат и старят, накапливаются во всех системах организма (особенно в жировых отложениях), наносят удар по мозгу, нервной системе, печени, сердцу, репродуктивной системе (особенно мужской). Загрязняют кровь и нарушают обмен веществ", — сказала Перова в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Врач также советует избегать использования средств для стирки, если в их составе уже были компоненты, вызывавшие аллергию ранее. Кроме того, стоит отказаться от порошков с сильным, навязчивым запахом, который ощущается даже через упаковку.
Стира́льный порошо́к — порошкообразное моющее средство, предназначенное для стирки вручную или в стиральных машинах.
Каждый год агрономы не устают удивлять нас новыми сортами картофеля, которые не только радуют глаз, но и удивляют своими превосходными характеристиками. Эти сорта не только более урожайны, но и устойчивы к болезням и вредителям, а также обладают улучшенными вкусовыми качествами. Некоторые из них уже успели завоевать популярность.