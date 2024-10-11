Врач Бурнацкая рассказала о влиянии, которое оказывают на здоровье разные позы для сна

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая поделилась своими наблюдениями о том, как различные положения тела во время сна могут влиять на здоровье человека.

Фото: annakosali.com by Anna Kosali, CC BY-SA 3.0

"Например, оптимальным считается спать на спине, так как нагрузка распределяется равномерно на всю длину позвоночника, что помогает поддерживать работу дыхательной системы", — сказала Бурнацкая в разговоре с Life.ru.

Однако, по словам врача, такая позиция может увеличить риск апноэ или храпа, особенно у людей с узкими дыхательными путями.

Сон на животе, в свою очередь, создаёт дополнительное давление на шейный отдел позвоночника, что может вызвать проблемы с осанкой и болевой синдром. Сон на левом боку, напротив, улучшает функционирование пищеварительной системы и может помочь при изжоге. В то же время сон на правом боку может повысить риск рефлюкса, отметила терапевт.

Врач отметила, что выбор позы для сна не всегда зависит только от личных предпочтений и уровня комфорта. Часто люди интуитивно принимают определённое положение в зависимости от особенностей своего организма, включая наличие хронических заболеваний.



Таким образом, Светлана Бурнацкая подчеркнула, что выбор позы для сна может оказывать значительное влияние на здоровье и благополучие человека, и рекомендовала учитывать индивидуальные особенности организма при определении наиболее подходящей позиции для отдыха.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным.

