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Врач Бурнацкая рассказала о влиянии, которое оказывают на здоровье разные позы для сна

1:33
Здоровье

Врач-терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая поделилась своими наблюдениями о том, как различные положения тела во время сна могут влиять на здоровье человека.

Врач Бурнацкая рассказала о влиянии, которое оказывают на здоровье разные позы для сна
Фото: annakosali.com by Anna Kosali, CC BY-SA 3.0

"Например, оптимальным считается спать на спине, так как нагрузка распределяется равномерно на всю длину позвоночника, что помогает поддерживать работу дыхательной системы", — сказала Бурнацкая в разговоре с Life.ru.

Однако, по словам врача, такая позиция может увеличить риск апноэ или храпа, особенно у людей с узкими дыхательными путями.

Сон на животе, в свою очередь, создаёт дополнительное давление на шейный отдел позвоночника, что может вызвать проблемы с осанкой и болевой синдром. Сон на левом боку, напротив, улучшает функционирование пищеварительной системы и может помочь при изжоге. В то же время сон на правом боку может повысить риск рефлюкса, отметила терапевт.

Врач отметила, что выбор позы для сна не всегда зависит только от личных предпочтений и уровня комфорта. Часто люди интуитивно принимают определённое положение в зависимости от особенностей своего организма, включая наличие хронических заболеваний.


Таким образом, Светлана Бурнацкая подчеркнула, что выбор позы для сна может оказывать значительное влияние на здоровье и благополучие человека, и рекомендовала учитывать индивидуальные особенности организма при определении наиболее подходящей позиции для отдыха.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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