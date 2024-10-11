Врач Бурнацкая рассказала о влиянии, которое оказывают на здоровье разные позы для сна

Врач-терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая поделилась своими наблюдениями о том, как различные положения тела во время сна могут влиять на здоровье человека.
"Например, оптимальным считается спать на спине, так как нагрузка распределяется равномерно на всю длину позвоночника, что помогает поддерживать работу дыхательной системы", — сказала Бурнацкая в разговоре с Life.ru.
Однако, по словам врача, такая позиция может увеличить риск апноэ или храпа, особенно у людей с узкими дыхательными путями.
Сон на животе, в свою очередь, создаёт дополнительное давление на шейный отдел позвоночника, что может вызвать проблемы с осанкой и болевой синдром. Сон на левом боку, напротив, улучшает функционирование пищеварительной системы и может помочь при изжоге. В то же время сон на правом боку может повысить риск рефлюкса, отметила терапевт.
Врач отметила, что выбор позы для сна не всегда зависит только от личных предпочтений и уровня комфорта. Часто люди интуитивно принимают определённое положение в зависимости от особенностей своего организма, включая наличие хронических заболеваний.
Таким образом, Светлана Бурнацкая подчеркнула, что выбор позы для сна может оказывать значительное влияние на здоровье и благополучие человека, и рекомендовала учитывать индивидуальные особенности организма при определении наиболее подходящей позиции для отдыха.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным.
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