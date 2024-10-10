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Нутрициолог Шарапова рассказала, обязательно ли осенью-зимой принимать БАДы и витамины

3:01
Здоровье

Вопрос о необходимости приёма биологически активных добавок (БАДов) и витаминов осенью и зимой для восполнения их дефицита в организме вызывает много споров среди специалистов. Некоторые эксперты утверждают, что при правильном и разнообразном питании в этом нет необходимости. Однако другие специалисты считают, что приём витаминов имеет смысл только при доказанном дефиците.

Нутрициолог Шарапова рассказала, обязательно ли осенью-зимой принимать БАДы и витамины
Фото: commons.wikimedia.org by MorgueFile, CC BY-SA 3.0

Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова в разговоре с Pravda.Ru подчеркнула, что определение дефицита витаминов требует комплексного подхода. По словам специалиста, для того, чтобы начать принимать витаминно-минеральные добавки, необходимо пройти обследование, сдать анализы и рассказать врачу о своих симптомах. Только после этого можно определить, есть ли дефицит, и назначить соответствующее лечение.

Если дефицит действительно есть, то витамины назначаются точечно для его устранения. В случае отсутствия доказанного дефицита, причина проблемы может заключаться в неправильном питании. Например, заболевания печени могут привести к дефициту витамина B12, а заболевания почек — к быстрому выведению водорастворимых витаминов с мочой. Нарушения в работе желудочно-кишечного тракта также могут препятствовать всасыванию витаминов.

Поэтому перед началом приёма витаминов для их нормального усвоения рекомендуется сначала наладить полноценное питание, утверждает врач.

"Перед тем, как начать употреблять витамины, то лучше сначала начать полноценно питаться. Есть радуга на тарелке. Если есть все цвета радуги овощей, фруктов, есть белок, есть хорошие углеводы в виде хороших зерновых, есть правильные жиры, масла нерафинированные, недезодорированные, хорошие масла, животные масла, то человек может обойтись без употребления витаминов", — сказала Шарапова.

При этом, по словам эксперта, в больших городах действительно может наблюдаться дефицит витаминов группы B и витамина C из-за неполноценного питания, стресса. Еще одна причина — слишком частое употребление кофе, одна чашка которого "вымывает" всю дневную норму витамина С.

Однако не стоит начинать приём витаминов без консультации со специалистом. Неправильный приём витаминов может привести к негативным последствиям, таким как нарушение усвоения других витаминов и минералов.

"Человек не знает, в какое время надо пить какой витамин. Он берет железо, запивает кофе, чаем — железо не усваивается. Неправильный приём группы витаминов тоже не дает усвоение, а иногда просто начинает другие витамины подавлять в организме", — объяснила Шарапова.

Лучше всего пройти обследование и получить рекомендации от врача, прежде чем начинать курс приёма витаминов, заключила нутрициолог.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Биологи́чески акти́вные доба́вки (БАД) к пи́ще — биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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