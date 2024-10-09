Как сохранить психологическое здоровье осенью: советы психолога Сальниковой

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог Дарья Сальникова поделилась с "Радио 1" советами о том, как поддержать ментальное здоровье в осенний период. Она отметила, что важно не переоценивать свои силы и заранее готовиться к изменениям, которые могут вызвать стресс.

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Смена погоды и уменьшение светового дня могут привести к сезонной депрессии. Поэтому, возвращаясь из отпуска, старайтесь плавно войти в рабочий ритм. Уменьшите нагрузку и не ставьте слишком высокие ожидания от себя, чтобы избежать разочарований.

Сальникова подчеркнула, что подготовка к переменам — ключевой момент. Дайте себе время адаптироваться и помните, что невозможно успеть всё. Усталость, проблемы со сном и аппетитом — это нормально.

Если вы всё же столкнулись с осенней депрессией, не стоит стыдиться этого. Признайте, что вам нужна помощь, и обратитесь за поддержкой к близким или специалистам.

Также психолог Ольга Романив добавила, что повысить уровень "гормонов счастья" — эндорфинов, дофамина и серотонина — можно через физическую активность и качественный сон. Эмоциональное благополучие возможно и без медикаментов.