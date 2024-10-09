Косметолог Нелюбова рассказала о продуктах для красоты вашей кожи

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Косметолог Ольга Нелюбова рассказала NEWS. ru, какие продукты помогут сохранить молодость кожи. Она рекомендует добавлять в рацион цитрусовые и орехи. Эти продукты помогают улучшить состояние кожи и поддерживают её эластичность.

Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Цитрусовые фрукты усиливают защитные свойства кожи благодаря антиоксидантам. Орехи, в свою очередь, способствуют быстрому обновлению клеток. Нелюбова отметила, что такие продукты полезны не только для кожи, но и для всего организма.

Также косметолог советует включить в питание продукты с низким гликемическим индексом. К ним относятся нежирные виды мяса, такие как телятина и индейка, а также овощи и фрукты, которые не содержат много крахмала. Рекомендуются перец, огурцы, капуста, помидоры, груши, яблоки, абрикосы, вишня и малина.

Растительные масла тоже важны, так как они содержат полезные жиры и витамины, которые поддерживают водно-липидный баланс кожи. Однако важно учитывать индивидуальные предпочтения и возможные аллергии на продукты. Лучше всего составлять рацион с учётом рекомендаций специалистов.

Нелюбова также подчеркнула, что правильное питание особенно важно при проблемной коже. Она предупредила, что молочные продукты, острая еда и продукты с высоким гликемическим индексом, такие как белый хлеб и сладости, могут негативно сказаться на состоянии кожи и вызвать высыпания.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Ци́трусовые (лат. Citrinae) — подтриба цветковых древесных растений семейства Рутовые (Rutaceae), входит в трибу Aurantieae подсемейства Померанцевые (Aurantioideae).



