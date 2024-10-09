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Можно ли лечить гастрит голоданием? Врач Сухорукова даёт советы

1:52
Здоровье

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала NEWS.ru, что голодание может помочь примерно 60% людей с гастритом. Этот метод позволяет желудку отдохнуть от переваривания пищи, что может снизить воспаление и помочь восстановить слизистую оболочку.

Можно ли лечить гастрит голоданием? Врач Сухорукова даёт советы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сухорукова сравнила голодание с ремонтом корабля в море: вы даёте организму время для восстановления, но также рискуете остаться без необходимых ресурсов. 

Врач объяснила, что интермиттирующее голодание — это чередование периодов еды и воздержания. Популярная схема — 16/8, когда человек 16 часов ничего не ест, и после этого питается в течение 8 часов. 

Есть также однодневное голодание, когда на 24 часа полностью отказываются от твёрдой пищи, обычно употребляя только воду или несладкие травяные чаи. Частичное голодание подразумевает значительное снижение калорийности рациона, но не полный отказ от еды. Для пациентов с гастритом наиболее безопасным является интермиттирующее голодание, так как оно даёт организму время для отдыха без стресса от длительного голодания.

Сухорукова отметила, что около 60% пациентов с хроническим гастритом, которые практикуют интермиттирующее голодание под контролем врача, замечают улучшение симптомов через два-три месяца. Однако каждый случай индивидуален и требует особого подхода.

Ранее диетолог Виктория Безнебеева рассказала о полезных для желудочно-кишечного тракта сортах риса — камолино и арборио. Эти сорта очень питательны: камолино из Египта подходит для рагу, а арборио используется для ризотто и рисового пудинга.

Уточнения

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] «желудок» + суффикс -itis «воспаление») — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.

Желу́док (лат  ventriculum, др.-греч. γαστήρ) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.
 

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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