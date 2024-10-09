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Рак лёгкого: незаметные симптомы, которые нельзя игнорировать

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Здоровье

Кандидат медицинских наук и радиотерапевт Денис Романов сообщил, что рак лёгкого, как и многие другие онкологические заболевания, на ранних стадиях может протекать бессимптомно.

Рак лёгкого: незаметные симптомы, которые нельзя игнорировать
Фото: Freepik by freepik, PDM

Однако существуют некоторые неявные признаки, которые могут указывать на развитие этого заболевания. Об этом он рассказал изданию aif.ru.

Романов предостерёг, что появление осиплости или полное исчезновение голоса должно насторожить. Данный симптом может возникать в результате сжатия нервных окончаний увеличенными лимфоузлами или опухолью.

Кроме того, боли в грудном отделе позвоночника, а также в лопатках и плечах также могут быть сигналом о возможном раке лёгких, добавил врач.

Уточнения

Рак лёгкого — злокачественное новообразование лёгкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра. 

Онколо́гия  — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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