Рак лёгкого: незаметные симптомы, которые нельзя игнорировать

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук и радиотерапевт Денис Романов сообщил, что рак лёгкого, как и многие другие онкологические заболевания, на ранних стадиях может протекать бессимптомно.

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Однако существуют некоторые неявные признаки, которые могут указывать на развитие этого заболевания. Об этом он рассказал изданию aif.ru.

Романов предостерёг, что появление осиплости или полное исчезновение голоса должно насторожить. Данный симптом может возникать в результате сжатия нервных окончаний увеличенными лимфоузлами или опухолью.

Кроме того, боли в грудном отделе позвоночника, а также в лопатках и плечах также могут быть сигналом о возможном раке лёгких, добавил врач.

Уточнения

Рак лёгкого — злокачественное новообразование лёгкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра.



Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли.

