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Вкусная профилактика: полифенолы в чёрной фасоли и ежевике помогают организму

0:48
Здоровье

Генетик Тим Спектор в своих социальных сетях поделился рекомендациями по поводу чёрной фасоли и ежевики, которые являются источниками полифенолов — соединений, способствующих снижению воспаления в организме и уменьшению риска развития деменции.

Вкусная профилактика: полифенолы в чёрной фасоли и ежевике помогают организму
Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, CC BY-SA 4.0

Эти доступные продукты могут сыграть важную роль в профилактике заболеваний.

Спектор пояснил, что растительные продукты тёмного цвета, такие как чёрная фасоль и ежевика, богаты полифенолами — антиоксидантами, которые положительно влияют на здоровье кишечника, укрепляют иммунную систему и уменьшают воспалительные процессы.

Он также отметил, что эти продукты могут помочь в снижении риска деменции, а также быть полезными для профилактики артрита и диабета.

Уточнения

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). 

Имму́нная систе́ма — система биологических структур и процессов организма, обеспечивающая его защиту от инфекций.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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