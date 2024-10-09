Вкусная профилактика: полифенолы в чёрной фасоли и ежевике помогают организму

Генетик Тим Спектор в своих социальных сетях поделился рекомендациями по поводу чёрной фасоли и ежевики, которые являются источниками полифенолов — соединений, способствующих снижению воспаления в организме и уменьшению риска развития деменции.
Эти доступные продукты могут сыграть важную роль в профилактике заболеваний.
Спектор пояснил, что растительные продукты тёмного цвета, такие как чёрная фасоль и ежевика, богаты полифенолами — антиоксидантами, которые положительно влияют на здоровье кишечника, укрепляют иммунную систему и уменьшают воспалительные процессы.
Он также отметил, что эти продукты могут помочь в снижении риска деменции, а также быть полезными для профилактики артрита и диабета.
Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae).
Имму́нная систе́ма — система биологических структур и процессов организма, обеспечивающая его защиту от инфекций.
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