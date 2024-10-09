Врач предупреждает: повышенная потливость может сигнализировать о раке крови

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Британский врач-терапевт Элли Кэннон предупредила, что повышенная потливость может быть симптомом ряда серьезных заболеваний, включая рак крови.

Фото: Косметолог Ижевск is licensed under public domain

По словам врача, сильная потливость часто наблюдается у женщин в период менопаузы. Так называемые приливы жара возникают из-за снижения уровня эстрогена. Кроме того, некоторые люди могут испытывать интенсивное потоотделение после употребления алкоголя, напитков с кофеином или определенных продуктов питания.

В остальных случаях, как отметила Кэннон, внезапно усилившееся потоотделение может свидетельствовать о наличии проблем со здоровьем, пишет Daily Mail.

Врач добавила, что в редких случаях повышенная потливость может указывать на некоторые виды рака крови, которые чаще всего диагностируются у людей старше 80 лет.

Уточнения

Карцинома — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов.



Гипергидро́з — функциональное нарушение системы потоотделения, при котором человек обильно потеет.

