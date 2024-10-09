Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Преображение зоны декольте: получите сияние, которого вы заслуживаете
Развод Муцениеце и Прилучного может иметь плохие последствия для их детей — психолог
Тревожность после отпуска: как повседневные дела могут стать испытанием
Рост ипотечных сделок привёл к рекордам на рынке недвижимости
Советская малолитражка могла конкурировать с японскими авто
10 невероятных фактов о кошках
Термическая обработка сокращает пользу грибов вдвое: стоит ли их есть
Москва вышла в лидеры по увеличению стоимости аренды однокомнатных квартир
Пилотные станции Caready и SINTEC: как сервис для китайских авто развивается в России

Врач предупреждает: повышенная потливость может сигнализировать о раке крови

0:55
Здоровье

Британский врач-терапевт Элли Кэннон предупредила, что повышенная потливость может быть симптомом ряда серьезных заболеваний, включая рак крови. 

Врач предупреждает: повышенная потливость может сигнализировать о раке крови
Фото: Косметолог Ижевск is licensed under public domain

По словам врача, сильная потливость часто наблюдается у женщин в период менопаузы. Так называемые приливы жара возникают из-за снижения уровня эстрогена. Кроме того, некоторые люди могут испытывать интенсивное потоотделение после употребления алкоголя, напитков с кофеином или определенных продуктов питания.

В остальных случаях, как отметила Кэннон, внезапно усилившееся потоотделение может свидетельствовать о наличии проблем со здоровьем, пишет Daily Mail.

Врач добавила, что в редких случаях повышенная потливость может указывать на некоторые виды рака крови, которые чаще всего диагностируются у людей старше 80 лет.

Уточнения

Карцинома — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов.

Гипергидро́з — функциональное нарушение системы потоотделения, при котором человек обильно потеет.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Обсудить
Сейчас читают
Экономим деньги на клумбу: как бесплатно размножить розы и лилии
Садоводство, цветоводство
Экономим деньги на клумбу: как бесплатно размножить розы и лилии Аудио 
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Советы
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире Аудио 
Полезно ли спать с домашними животными
Домашние животные
Полезно ли спать с домашними животными Аудио 
Популярное
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился

Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.

Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А "Солнцепёк": российская огневая мощь на поле боя Дмитрий Плотников Байден отменил присутствие на саммите в Германии. Для Украины это плохая новость Любовь Степушова От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Тушеные кабачки с помидорами в сметане: потрясающе вкусная и сочная закуска
Последние материалы
Маски сброшены: НАТО перестало называть себя оборонным альянсом
Татика провоцирования: КНР осуждает военные поставки США на Тайвань
Как инфракрасное излучение делает вас магнитом для комаров
Вслед за Россией: Турция блокирует Discord на территории страны
Ржавчина на груше: как распознать и победить опасное грибковое заболевание
Мифы, которые пора забыть: чек-лист устаревших убеждений о гигиенических процедурах
Список покупок: в НАТО заявили о создании списка вооружений для ВСУ
Перспективное будущее: Конго планирует увеличить добычу газа на 50%
Ваш первый раз в небе: 6 ключевых советов для опытных авиапутешественников
Выскоконцентрированный ужас: массовая эвакуация во Флориде в преддверии урагана Милтон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.