Артроз: что нужно знать о факторах риска и симптомах заболевания

Артроз наиболее часто затрагивает тазобедренные и коленные суставы, сообщил травматолог и ортопед Вячеслав Кулишов в беседе с изданием "Доктор Питер". Он выделил факторы, способствующие развитию этого распространенного заболевания.

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По словам врача, артроз чаще всего диагностируется у пожилых людей и тех, у кого в семье уже были случаи этого заболевания. Также заболевание часто встречается у людей с избыточным весом, нарушениями гормонального фона, суставными травмами и спортсменов.

Кулишов отметил, что распознать артроз можно по хрусту в суставах и лёгкой боли после физической нагрузки.

Уточнения

Остеоартро́з — дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей.



Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

