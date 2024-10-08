Неожиданный способ похудения: врач советует ложиться спать до 23:00

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Диляра Лебедева рассказала о том, что некоторые гормоны способствуют снижению веса, и поделилась рекомендациями по коррекции образа жизни для их оптимальной выработки. Методы борьбы с избыточным жиром она назвала в своём Telegram-канале.

Фото: Flickr: Lose weight now by Алан Кливер/ Alan Cleaver, CC BY 2.0

По словам Лебедевой, для эффективного сжигания жира важно ложиться спать вовремя. Она пояснила, что для правильной выработки гормона соматотропина, который помогает в борьбе с лишним весом, необходимо отправляться в постель до 23:00.

Кроме того, врач отметила, что для эффективного снижения веса важно поддерживать достаточный уровень тестостерона.

Уточнения

Соматотропи́н — один из гормонов передней доли гипофиза.



Тестостеро́н — основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных.

