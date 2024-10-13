ВОЗ заявила о необходимости контроля за использованием смартфонов у детей

Как смартфоны влияют на детей, и почему это сравнивают с курением

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность по поводу растущего использования смартфонов и других гаджетов среди детей, сравнив это с проблемой курения. Представитель ВОЗ Нина Аззопарди-Мускат заявила, что необходимо принимать меры для регулирования использования цифровых устройств в детской среде так же, как это делается с табачными изделиями.

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Аззопарди-Мускат подчеркнула, что, возможно, стоит задуматься о создании мест, где использование гаджетов будет ограничено или запрещено, как это происходит с курением в общественных местах. Она также предложила рассмотреть введение возрастных ограничений на использование определённых устройств и регулирование цен, чтобы контролировать доступ к этим технологиям.

Ранее бельгийские учёные обнаружили, что даже использование фитнес-трекеров может привести к негативным последствиям. Исследование показало два основных эффекта: одни пользователи быстро утрачивают интерес к данным устройств, в то время как другие развивают зависимость от контроля своих показателей.

Уточнения

Всеми́рная организа́ция здравоохране́ния - специализированное учреждение, основная функция которого состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.





Смартфо́н - мобильный телефон, дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой.



