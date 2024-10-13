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Найдено вещество в винограде, которое снижает уровень стресса

Как виноград помогает бороться со стрессом
1:20
Здоровье

Российские учёные выяснили, что виноград, а точнее его косточки и кожура, могут помочь в борьбе со стрессом. В ходе экспериментов исследователи обнаружили в этих частях винограда вещество под названием ресвератрол, которое способно подавлять выработку гормонов стресса.

Как виноград помогает бороться со стрессом
Фото: flickr.com by Sheila Sund, CC BY 2.0

Для проверки своего открытия учёные провели эксперимент на крысах, разделив их на три группы. Первая группа находилась в спокойных и благоприятных условиях, а две другие подвергались стрессу, вызванному запахом лисьей мочи, которого грызуны боятся. При этом одной из стрессовых групп вводили ресвератрол ежедневно, а другой — нет.

Результаты показали, что ресвератрол замедляет работу фермента в печени, который запускает выброс гормонов стресса в кровь. Это открытие подтверждает, что стресс влияет на взаимодействие между мозгом и печенью, что может вызывать тревожность и другие поведенческие нарушения. Помимо винограда, ресвератрол также содержится в чернике, клюкве, ежевике, горьком шоколаде и арахисе.

Профессор Вадим Цейликман отметил, что эти исследования позволяют глубже понять механизмы, с помощью которых ресвератрол может стабилизировать эмоциональное состояние.

Уточнения

Виноград (ягода) - плоды растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды; ценный пищевой продукт и сырьё для виноделия.

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических).

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
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