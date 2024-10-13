Лучшая поза для сна и как она влияет на организм

Важность правильной позы для сна: что нужно знать

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медики рассказали о том, как различные позы для сна влияют на здоровье. Терапевт Светлана Бурнацкая подчеркнула, что лучшая поза для сна — это на спине. Такое положение помогает равномерно распределить нагрузку по позвоночнику, что особенно полезно для дыхательной системы. Однако у спящих на спине может возникать храп, что стоит учитывать.

Фото: Openverse by COPPARIS2015, CC0

Спать на животе медик не рекомендует, так как это создаёт нагрузку на шейный отдел позвоночника, что может привести к проблемам с осанкой и болям в шее. Если человек предпочитает спать на левом боку, это способствует улучшению пищеварения и помогает справиться с изжогой, тогда как сон на правом боку может, наоборот, усилить её.

Также стоит отметить, что для комфортного сна температура в спальне должна быть около 19 градусов, кровать должна быть максимально удобной, постельное бельё - чистым, а также необходимо обеспечить тишину и покой для полноценного отдыха.

Уточнения

Храп - специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.



Позвоно́чник — несущий элемент скелета позвоночных животных (в том числе, скелета человека).



