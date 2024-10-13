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Лучшая поза для сна и как она влияет на организм

Важность правильной позы для сна: что нужно знать
1:04
Здоровье

Медики рассказали о том, как различные позы для сна влияют на здоровье. Терапевт Светлана Бурнацкая подчеркнула, что лучшая поза для сна — это на спине. Такое положение помогает равномерно распределить нагрузку по позвоночнику, что особенно полезно для дыхательной системы. Однако у спящих на спине может возникать храп, что стоит учитывать.

Важность правильной позы для сна: что нужно знать
Фото: Openverse by COPPARIS2015, CC0

Спать на животе медик не рекомендует, так как это создаёт нагрузку на шейный отдел позвоночника, что может привести к проблемам с осанкой и болям в шее. Если человек предпочитает спать на левом боку, это способствует улучшению пищеварения и помогает справиться с изжогой, тогда как сон на правом боку может, наоборот, усилить её.

Также стоит отметить, что для комфортного сна температура в спальне должна быть около 19 градусов, кровать должна быть максимально удобной, постельное бельё - чистым, а также необходимо обеспечить тишину и покой для полноценного отдыха.

Уточнения

Храп - специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.

Позвоно́чник — несущий элемент скелета позвоночных животных (в том числе, скелета человека).
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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