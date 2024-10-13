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Привычки, которые могут ускорить старение

Ошибки в образе жизни, которых стоит избегать
1:17
Здоровье

Диетолог Елена Афинская назвала несколько привычек, которые могут способствовать преждевременному старению. По её словам, один из главных факторов — малоподвижный образ жизни и набор лишнего веса с возрастом. Она отметила, что объём талии у женщин не должен превышать 80 см, а у мужчин — 94 см. Для поддержания здоровья нужно ходить не менее 30 минут пять раз в неделю. Даже при нормальной массе тела дефицит физической активности может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ошибки в образе жизни, которых стоит избегать
Фото: Freepik by Ads, CC0

Кроме того, диетолог подчеркнула, что такие продукты, как чипсы, фастфуд и сладкие газированные напитки, ускоряют старение организма. Неправильное питание не только ухудшает внешний вид, но и негативно сказывается на общем состоянии здоровья. Афинская рекомендует ежедневно включать в рацион пять порций овощей и фруктов, а также употреблять орехи и цельнозерновые продукты.

Также она напомнила, что курение и отказ от использования солнцезащитных средств способствуют преждевременному старению кожи, делая её дряблой и провоцируя появление морщин.

Уточнения

Старение - рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей.

Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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