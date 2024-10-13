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Датские специалисты создали молекулу, заменяющую физическую активность

Молекула LaKe: как она имитирует физическую активность
1:22
Здоровье

Датские учёные разработали новую молекулу под названием LaKe, которая может стать решением для тех, кто не может заниматься спортом, но хочет поддерживать своё здоровье. LaKe помогает организму имитировать эффекты, которые обычно возникают после интенсивной физической активности, например, быстрой 10-километровой пробежки на голодный желудок.

Молекула LaKe: как она имитирует физическую активность
Фото: www.freepik.com is licensed under Public domain

Занятия спортом способствуют увеличению уровней солей молочной кислоты и кетонов в организме, что помогает снижать уровень жиров в крови и вырабатывать гормон, подавляющий аппетит. Эти вещества также являются важным топливом для клеток организма. Молекула LaKe, по словам учёных, способна аналогичным образом повышать концентрацию этих соединений, помогая поддерживать метаболизм.

Кроме того, специалисты утверждают, что LaKe может улучшить когнитивные функции, помогая бороться с нарушениями концентрации внимания, что является ещё одним важным эффектом молекулы.

Эксперименты с LaKe проводились на крысах обоих полов: половине животных вводили молекулу, а другим — плацебо. Результаты показали положительное влияние молекулы на обмен веществ. Однако для её официального использования необходимы дополнительные исследования на людях.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Комлева Анжелика
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