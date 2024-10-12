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Химические соединения ПФАС связаны с плохим сном и усталостью

Почему вы плохо спите: возможно, виноваты "вечные химикаты"
1:33
Здоровье

Перфторалкильные и полифторалкильные соединения (ПФАС), более известные как "вечные химикаты", всё чаще рассматриваются не только как угроза для окружающей среды, но и как серьёзный фактор, влияющий на здоровье человека. Новое исследование, опубликованное в журнале Environmental Advances, показало, что высокие уровни этих токсичных веществ в крови могут негативно сказываться на качестве сна.

Почему вы плохо спите: возможно, виноваты "вечные химикаты"
Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

Учёные из Университета Южной Калифорнии (USC) проанализировали образцы крови у 144 человек в возрасте от 19 до 24 лет, чтобы выявить концентрации семи различных ПФАС. Они сопоставили эти данные с информацией о режиме сна участников и обнаружили, что четыре типа "вечных химикатов" связаны с ухудшением качества сна. Например, высокие уровни перфтордекановой кислоты (ПФДК), перфтороктановой кислоты (ПФОК) и перфторгексансульфоновой кислоты (ПФГСК) приводили к тому, что люди спали на 80 минут меньше тех, у кого уровень этих веществ был ниже.

Кроме того, высокие концентрации перфтороктансульфоновой кислоты (ПФОСК) вызывали у людей трудности с засыпанием, пробуждением, и часто сопровождались дневной усталостью. Учёные также проанализировали гены, на которые воздействуют эти химикаты, и выявили семь генов, влияющих на сон, которые активируются под действием ПФАС.

Уточнения

Токси́н - яд биологического происхождения

Гене́тика - раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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