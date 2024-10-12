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Какие витамины и добавки поддерживают иммунитет осенью и зимой

Антиоксиданты и витамины: что поддерживает иммунитет в холодное время года
1:04
Здоровье

Осенью и зимой поддерживать полноценное и сбалансированное питание становится сложнее из-за сокращения ассортимента свежих овощей, фруктов и ягод, а также погодных условий. Об этом напомнил химик Александр Панов, добавив, что для поддержания здоровья и иммунитета в этот период можно использовать добавки.

Антиоксиданты и витамины: что поддерживает иммунитет в холодное время года
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

По словам эксперта, одним из важных компонентов является бета-каротин, который способствует здоровью кожи и слизистых оболочек. Также он отметил фикоцианин — мощный антиоксидант, поддерживающий работу иммунных клеток. Витамин В2 помогает организму вырабатывать энергию и поддерживать метаболические процессы.

Однако Панов подчёркивает, что даже самые эффективные добавки не могут полностью заменить сбалансированное питание. Поэтому важно не забывать о разнообразии продуктов в рационе. Кроме того, перед началом приёма любых витаминов или биологически активных добавок (БАДов) необходимо проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Кароти́н - жёлто-оранжевый пигмент, непредельный углеводород из группы каротиноидов.
 

Фикоциани́н - это пигмент-белковый комплекс из семейства светособирающих фикобилипротеинов, в которую также входят аллофикоцианин и фикоэритрин.

Автор Дмитрий Тезнев
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