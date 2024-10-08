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Исследование учёных: спорт улучшает умственные способности

1:38
Здоровье

Занятия спортом могут приводить к улучшению умственных способностей спустя некоторое время, выяснили учёные. В журнале PLOS Biology опубликовано исследование, проведенное финскими учеными из Университета Аалто и Оулуского университета.

Исследование учёных: спорт улучшает умственные способности
Фото: pxhere

В ходе эксперимента учёные ежедневно сканировали мозг и наблюдали за поведением добровольцев в течение пяти месяцев. Результаты показали, что реакции мозга на физические нагрузки, а также настроение и частота дыхания меняются постепенно.

Также исследование выявило связь между изменениями сердечного ритма и активностью мозга в состоянии покоя. Физическая активность положительно влияет на взаимодействие различных участков мозга, что может улучшать память и гибкость мышления.

Даже небольшие изменения в настроении и сердечном ритме могут сохраняться до двух недель. Учёные выделили два типа реакций: краткосрочные, которые длятся меньше недели, и долгосрочные, которые могут продолжаться до двух недель.

Краткосрочные изменения связаны с быстрой адаптацией, например, как плохой сон влияет на концентрацию. Долгосрочные эффекты более медленные и касаются внимания и памяти.

Специалисты надеются, что их работа станет основой для будущих исследований, которые помогут связать состояние мозга с повседневной жизнью и улучшить лечение психических расстройств. Ранее учёные изучали, стоит ли заниматься спортом только по выходным.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

 
 Мозг — центральный отдел нервной системы, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
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