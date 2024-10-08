Исследование учёных: спорт улучшает умственные способности

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Занятия спортом могут приводить к улучшению умственных способностей спустя некоторое время, выяснили учёные. В журнале PLOS Biology опубликовано исследование, проведенное финскими учеными из Университета Аалто и Оулуского университета.

Фото: pxhere

В ходе эксперимента учёные ежедневно сканировали мозг и наблюдали за поведением добровольцев в течение пяти месяцев. Результаты показали, что реакции мозга на физические нагрузки, а также настроение и частота дыхания меняются постепенно.

Также исследование выявило связь между изменениями сердечного ритма и активностью мозга в состоянии покоя. Физическая активность положительно влияет на взаимодействие различных участков мозга, что может улучшать память и гибкость мышления.

Даже небольшие изменения в настроении и сердечном ритме могут сохраняться до двух недель. Учёные выделили два типа реакций: краткосрочные, которые длятся меньше недели, и долгосрочные, которые могут продолжаться до двух недель.

Краткосрочные изменения связаны с быстрой адаптацией, например, как плохой сон влияет на концентрацию. Долгосрочные эффекты более медленные и касаются внимания и памяти.

Специалисты надеются, что их работа станет основой для будущих исследований, которые помогут связать состояние мозга с повседневной жизнью и улучшить лечение психических расстройств. Ранее учёные изучали, стоит ли заниматься спортом только по выходным.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.





Мозг — центральный отдел нервной системы, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

