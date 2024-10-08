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Вирусологи оценили риски заражения вирусом Марбург для военных в зоне СВО

2:33
Здоровье

Смертельный вирус Марбург может быть ближе, чем мы думаем. Он был найден у солдата ВСУ, который проходил обучение в Польше. Если эпидемия начнется в Украине, наши бойцы тоже могут оказаться в зоне риска. МК решили выяснить, передается ли вирус воздушно-капельным путем и возможно ли заразиться при контакте с украинскими военными.

Всемирная организация здравоохранения ещё в сентябре предупредила о возможной эпидемии. В Африке от вируса Марбург уже погибли восемь человек, а подтверждённых случаев более 30.

Вирусологи опасаются этого вируса, потому что его летальность превышает 80%. Он относится к семейству вирусов Эбола и вызывает геморрагическую лихорадку. По словам вирусолога Антона Кочелягина, инкубационный период проходит незаметно, затем температура резко поднимается до 40 градусов, а также появляются симптомы, похожие на грипп: ломота, боль в горле, тошнота и диарея. Однако Марбург быстро разрушает кровеносные сосуды.

Кочелягин считает, что российские военные не находятся под реальной угрозой заражения от украинских бойцов. Вирус не передаётся воздушно-капельным путем; инфекция возможна только при прямом контакте с кровью или другими биологическими жидкостями. Человек не заразен в инкубационный период и начинает распространять вирус только после появления симптомов.

Тем не менее, вирусолог не исключает гипотетическую угрозу. Вирус был открыт в 1967 году, когда в Европу привезли заражённых мартышек. Тогда заболели учёные, работавшие с ними. С тех пор от Марбурга погибли сотни людей, и лечения от него пока нет. Российские учёные разработали вакцину, которая уже прошла доклинические испытания.

По словам врача Аллы Малофеевой, переносчиками вируса являются летучие мыши. Они заразили обезьян, а те — людей.

Главный совет врача — избегать контакта с летучими мышами. Также нет гарантии, что вирус может мутировать и стать более опасным. Если сейчас у заболевшего наблюдаются серьёзные нарушения в работе органов, то в случае мутации ситуация может ухудшиться. Никто пока не знает, какой штамм сейчас распространен в Руанде и какой был у солдата ВСУ — информации слишком мало.

Уточнения

Вирус Марбург — вид семейства филовирусов, относящийся к монотипному роду Marburgvirus.

СВО — многозначная аббревиатура:

  • «Специальная военная операция» — термин, используемый властями России.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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