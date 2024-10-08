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Врач рассказала о продуктах, способствующих тромбозу

Здоровье

Диетолог Марият Мухина предупредила, что алкоголь и кофе могут способствовать образованию тромбов. В интервью "Москве 24" она объяснила, что эти напитки делают кровь более густой.

Врач рассказала о продуктах, способствующих тромбозу
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кроме того, сладости, солёные продукты и продукты с витамином К также могут негативно влиять на состояние крови. Мухина отметила, что алкоголь уменьшает жирность кровяных клеток, из-за чего они начинают склеиваться и образовывать тромбы.

Сладкие угощения, такие как пирожные и конфеты, делают кровь вязкой, что увеличивает риск тромбообразования. Также соль, содержащаяся в колбасах и консервированных продуктах, способствует сгущению крови. Витамин К, который можно найти в шпинате и крапиве, тоже может быть опасен.

Чтобы предотвратить образование тромбов, рекомендуется употреблять продукты, которые разжижают кровь: лимоны, оливковое и льняное масла, свеклу, чеснок, малину и лесные ягоды. Мухина добавила, что женщинам стоит пить по 30 мл воды на каждый килограмм веса, а мужчинам — по 35 мл.

Ранее другой врач-диетолог Нурия Дианова сообщила, что инжир может помочь в профилактике рака и приносит много пользы организму.

Уточнения

Тромб (др.-греч. θρόμβος — ком, сгусток) — прижизненный свёрток крови в просвете кровеносного сосуда или в полости сердца, образующийся в результате активации системы свертывания крови и возникающий в ответ на повреждение сосуда.

Кровь (лат  sanguis, др.-греч. αἷμα) — жидкая и подвижная соединительная ткань внутренней среды организма.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
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