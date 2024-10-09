Гастроэнтеролог Кривова посоветовала не выбирать хурму, которая вяжет

Врач-диетолог и гастроэнтеролог многопрофильной клиники МОСИТАЛМЕД Анна Кривова рассказала о том, как правильно выбрать хурму в магазине.
Хурма содержит множество питательных веществ, витамины группы A, B, C и E, а также минералы: калий, магний, марганец и медь.
Диетолог отметила, что клетчатка, которая содержится в хурме, положительно влияет на пищеварение. Здоровый человек может употреблять хурму каждый день, однако не стоит делать её основным продуктом питания. Если у вас аллергия или индивидуальная непереносимость, лучше отказаться от употребления хурмы.
Людям с сахарным диабетом и проблемами с пищеварительным трактом следует быть осторожными при употреблении хурмы. Высокое содержание клетчатки может вызвать боли в животе у таких пациентов.
Кривова подчеркнула в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня", что это не означает полного запрета на употребление хурмы. Просто нужно соблюдать осторожность и учитывать количество углеводов в рационе.
При выборе хурмы следуйте этим рекомендациям:
Диетолог предупреждает, что употребление вяжущей хурмы может привести к образованию фитобезоара — вещества, которое закупоривает кишечный тракт и вызывает желудочно-кишечную непроходимость.
Хурма́ (лат. Diōspyros) — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae).
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