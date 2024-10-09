Гастроэнтеролог Кривова посоветовала не выбирать хурму, которая вяжет

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог и гастроэнтеролог многопрофильной клиники МОСИТАЛМЕД Анна Кривова рассказала о том, как правильно выбрать хурму в магазине.

Фото: Own work by Frank Schulenburg, CC BY-SA 4.0

Хурма содержит множество питательных веществ, витамины группы A, B, C и E, а также минералы: калий, магний, марганец и медь.

Диетолог отметила, что клетчатка, которая содержится в хурме, положительно влияет на пищеварение. Здоровый человек может употреблять хурму каждый день, однако не стоит делать её основным продуктом питания. Если у вас аллергия или индивидуальная непереносимость, лучше отказаться от употребления хурмы.

Людям с сахарным диабетом и проблемами с пищеварительным трактом следует быть осторожными при употреблении хурмы. Высокое содержание клетчатки может вызвать боли в животе у таких пациентов.

Кривова подчеркнула в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня", что это не означает полного запрета на употребление хурмы. Просто нужно соблюдать осторожность и учитывать количество углеводов в рационе.

При выборе хурмы следуйте этим рекомендациям:

Упругая и целая кожура без повреждений.

Приятный аромат.

Спелые плоды без вяжущего вкуса.

Диетолог предупреждает, что употребление вяжущей хурмы может привести к образованию фитобезоара — вещества, которое закупоривает кишечный тракт и вызывает желудочно-кишечную непроходимость.

Уточнения

Хурма́ (лат. Diōspyros) — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae).

