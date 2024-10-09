Сосудистый хирург рассказал, по каким признакам можно понять, что человеку грозит тромбоз

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тромбоз — серьёзная проблема, с которой сталкиваются миллионы людей по всему миру. Это состояние, при котором в кровеносных сосудах образуются сгустки крови, называемые тромбами. Тромбоз может привести к различным осложнениям, таким как инфаркт миокарда, инсульт и даже смерть.

Фото: Департамент здравоохранения города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Тромбы могут образовываться по разным причинам, о которых рассказал сосудистый хирург ОКБ Максим Герасименко. Вот некоторые из них:

травмы, такие как ДТП, переломы или падения, которые приводят к сдавливанию и повреждению венозного русла;

нарушение свёртываемости крови, или коагулопатия, которая может быть наследственной и обуславливать генетическую предрасположенность к образованию тромбов;

гормональные препараты, которые принимают некоторые женщины и которые могут повышать риск развития тромбоза.

Если у вас возникли внезапные боли в ногах или руках, судороги, отёки, изменение цвета кожи на определённом участке, обратитесь к врачу. Эти симптомы могут указывать на развитие тромбоза, сообщил хирург.

Тромбоэмболия лёгочной артерии возникает, когда один или несколько тромбов закупоривают крупный сосуд, нарушая работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, пишет gorod55.ru.

Оторвавшийся тромб может попасть в лёгкие и закупорить сосуд, прекращая кровоток. Это вызывает резкую боль в груди и затруднение дыхания.

Легочная тромбоэмболия опасна для жизни, но исход зависит от размера тромба и времени обращения за медицинской помощью. Сегодня существует метод лечения, называемый тромболизисом, который заключается во введении специальных препаратов для быстрого растворения тромбов в организме.

Чтобы предотвратить образование тромбов, рекомендуется регулярно проходить обследования, особенно если у вас есть факторы риска, такие как наследственная предрасположенность или приём определённых лекарств.

"Если вы чувствуете сильную отечность в ногах, боли при ходьбе, частые судороги — сделайте дуплексное сканирование (УЗИ) сосудов и вен нижних конечностей. Затем с результатом обследований рекомендую обратиться к сосудистому хирургу", — заключил Герасименко.

Уточнения

Тромбо́з (новолат. thrombōsis «свёртывание» ← др.-греч. θρόμβος «сгусток») — процесс прижизненного формирования внутри кровеносных сосудов свёртков крови (тромбов), препятствующих свободному току крови.



Хирурги́я (др.-греч. χειρουργική, от др.-греч. χείρ — «рука» и ἔργον — «действие, работа») — область медицины, изучающая острые и хронические заболевания, которые лечат при помощи оперативного (хирургического) метода.

