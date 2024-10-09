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Иммунолог Паршина: пополнить запасы витамина С в организме не так уж и сложно

2:12
Здоровье

Витамин C — важный элемент, связанный с профилактикой ОРВИ. Многие беспокоятся о его уровне, но часто забывают о возможном дефиците, вызванном несбалансированным питанием. Врачи отмечают рост случаев заболевания цингой, особенно среди людей с аномальным кровотечением и неспецифическими симптомами.

Иммунолог Паршина: пополнить запасы витамина С в организме не так уж и сложно
Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko, CC BY-SA 4.0

По данным учёных, дефицит витамина C в XXI веке встречается довольно часто, например, в США его распространённость составляет 5,9%. В Соединённом Королевстве этот показатель может достигать 25% среди групп с низким социально-экономическим статусом, пишет сайт aif.ru.

Врач-иммунолог-аллерголог Евгения Паршина отметила, что самый простой способ определить дефицит витамина C — сдать анализ крови. Это можно сделать в любой лаборатории. Косвенные признаки нехватки витамина включают упадок сил, кровотечения, проблемы с волосами и зубами, а также боли в суставах.

Врач напомнила, что некоторые группы людей находятся в особой группе риска по развитию дефицита витамина C: беременные женщины, кормящие матери, люди, живущие в холодном климате, работники вредных производств и курильщики. Им следует регулярно проверять уровень витамина C.

Богатые витамином C продукты включают шиповник, сладкий болгарский перец, смородину, облепиху, капусту и другие. Однако перед включением этих продуктов в рацион необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы избежать аллергии или других нежелательных реакций. Суточная потребность человека в витамине C составляет 90 мг.

"В сутки человеку требуется 90 мг витамина C. Это достаточно небольшие порции продуктов — к примеру, всего 45 граммов черной смородины или порция салата из квашеной капусты", — сказала иммунолог.

При использовании аптечных добавок следует соблюдать осторожность и следовать инструкциям и дозировке.

Уточнения

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч.  «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C6H8O6, является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани.

Иммуноло́гия (от лат. immunis — свободный, освобождённый, избавленный от чего-либо + греч. λόγος — знание) — медико-биологическая наука, изучающая реакции организма на чужеродные структуры (антигены).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
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