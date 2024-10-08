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Способы повышения низкого артериального давления

1:13
Здоровье

Врач-нутрициолог Надежда Чернышова рассказала "Вечерней Москве", что кофе и чай могут помочь при низком артериальном давлении. Это состояние, известное как гипотония, часто возникает из-за малоподвижного образа жизни.

Способы повышения низкого артериального давления
Фото: Flickr by Zacharias Korsalka, PDM

По словам специалиста, такие напитки могут временно улучшить самочувствие, но не решают проблему гипотонии полностью. Она отметила, что нет определённой пищи, которая бы повышала давление. Вместо этого физическая активность играет ключевую роль в поддержании нормального уровня давления.

Чернышова советует людям с гипотонией больше двигаться и следить за своим питанием, чтобы избежать его снижения. Также она упомянула, что полноценный сон, контрастный душ и закаливание могут помочь нормализовать давление. Часто гипотония развивается из-за недостатка калорий в рационе, особенно у девушек, стремящихся похудеть.

Ранее терапевт Анастасия Тимощенко объяснила, что потемнение в глазах при резкой смене положения тела может быть связано с сосудистой дисфункцией, известной как ортостатическая гипотензия.

Уточнения

Артериальная гипотензи́я (др.-греч. ὑπό «под, внизу» + τόνος «натяжение; тон») — снижение артериального давления более чем на 20 % от исходного/обычных значений или в абсолютных цифрах — ниже 100 мм рт. ст. систолического давления или 60 мм рт. ст. среднего артериального давления.

Кровяно́е давле́ние — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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