Жителей Ганы призывают воздержаться от секса

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Секс стал небезопасным для жителей Ганы. Служба здравоохранения африканской страны пришла к такому выводу и рекомендовала населению отложить эту деятельность до лучших времен. Кроме того, медики советуют ганцам воздерживаться от поцелуев. Эти ограничения связаны с вспышкой обезьяньей оспы. сообщает argumenti.ru.

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Известно, что заболевание передаётся через тесный телесный контакт, и в Гане уже зарегистрированы сотни случаев заражения. Летальность от оспы обезьян может достигать 10 процентов. Медицинские специалисты призывают население проходить вакцинацию и обращаться к врачу при первых признаках возможного заражения.

Инфекционное заболевание, затрагивающее как людей, так и животных, сопровождается высокой температурой, общей интоксикацией организма и появлением на коже небольших высыпаний. В качестве осложнений могут развиться энцефалит и сепсис.

Стоит отметить, что всего пару лет назад в Ирландии была зарегистрирована вспышка оспы обезьян. Инфекцию тогда подхватили 229 человек. Значительный вклад в её распространение внес один из носителей заболевания, который за 21 день вступил в половые отношения с 75 женщинами, в результате чего все они заразились.

В России, по данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация остаётся стабильной.

"Кроме трёх случаев, о которых мы сообщали, в этом году никаких новых выявлений не было", — поделилась глава ведомства.

По её словам, контроль над распространением инфекции осуществляется достаточно тщательно.

Уточнения

Се́псис (др.-греч. σῆψις — гниение) — системная воспалительная реакция в ответ на генерализацию местного инфекционного процесса с развитием токсемии и бактериемии.



Энцефали́т (лат encephalitis «воспаление мозга») — группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга (суффикс «itis» указывает на воспалительный характер заболевания).

