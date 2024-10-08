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Диетологи рассказали о чудодейственных свойствах риса

2:00
Здоровье

Рис способствует поддержанию здоровья кишечника, особенно если включать в рацион сорта с неочищенными оболочками, рассказала NEWS. ru врач-диетолог Наталья Круглова. Она отметила, что этот продукт богат марганцем, витаминами группы B, цинком и селеном.

Диетологи рассказали о чудодейственных свойствах риса
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

"Чтобы пользы было больше, стоит выбирать нешлифованный рис. Это, например, бурый, коричневый, красный, дикий, любые сорта, которые не были очищены от оболочек семян. В таком варианте будет содержаться больше витаминов группы B, с таким вариантом человек будет больше получать пищевых волокон. Это важно для поддержания здоровья кишечника", — поделилась врач.

Диетолог предупредила, что невозможно обеспечить здоровье только одним продуктом. Она рекомендовала разнообразить питание. Круглова уверена, что сбалансированная продуктовая корзина, включающая рис, положительно скажется на общем состоянии организма.

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова, в свою очередь, сообщила NEWS. ru, что в нешлифованном рисе сохраняются и удерживаются полезные вещества. Она уточнила, что этот продукт может использоваться для профилактики нейродегенеративных заболеваний, особенно у женщин в постменопаузе.

"Также недавно на рынке появился такой продукт как мука из бурого риса. Пользы от нее намного больше, чем от обычной рисовой муки. Нам нужны растительные продукты для стабильного уровня глюкозы, который очень сильно зависит от питания", — резюмировала Нурия Дианова.

Терапевт Дилфуза Ишбаева ранее заявила, что картофель, вопреки распространённому мнению, является диетическим продуктом. Врач подчеркнула, что главное — правильно приготовить блюдо из картофеля, чтобы сохранить в нём полезные вещества.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков. 

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. 

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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