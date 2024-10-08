Больным детям приходится ждать врачей на улице в Нижнекамске

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жители Нижнекамска сообщают об огромных очередях в детскую поликлинику на улице Тукая, сообщает inkazan.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Levi Clancy, PDM

Как сообщает Telegram-канал "Нижнекамск Новости", 8 октября одному из горожан пришлось обратиться к дежурному врачу, так как записаться к своему педиатру не получилось.

В результате взрослые с ребёнком простояли полтора часа на улице. При этом такие неудобства испытывают все пациенты, включая маленьких детей.

"Администрация, объясните, почему дети с температурой и кашлем должны отстаивать в такую погоду очередь на улице, чтобы попасть к врачу?" — пишут горожане.

В комментариях жители Татарстана уточнили, что фильтр для заболевших детей якобы всегда организуют на улице. Это делается для предотвращения распространения вируса внутри поликлиники. По их словам, такие условия действуют во всех поликлиниках.

Уточнения

Нижнека́мск (тат. Түбəн Кама) — город (с 1966 года) в Республике Татарстан, Россия.

