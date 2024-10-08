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Врач рассказал, какие продукты могут помочь при простуде

3:05
Здоровье

Врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа рассказала в интервью Ньюсинфо, какие продукты могут помочь в профилактике и лечении ОРВИ.

Врач рассказал, какие продукты могут помочь при простуде
Фото: flickr.com by понафотки, CC BY-SA 2.0

Врач-терапевт Людмила Лапа отметила, что на самом деле молоко и мед являются гистаминными либераторами и содержат в себе большое количество гистаминов. Их употребление приводит к тому, что иммунная система становится агрессивной и начинает вырабатывать огромное количество противовоспалительных белков. Это происходит потому, что гистамин воздействует на слизистые и кожу. Хотя такая провокация и является большой нагрузкой для организма, она в то же время дает положительный результат с точки зрения выработки противовоспалительных белков. Эксперт также отметила, что, в данном случае, все индивидуально и нужно учитывать, есть ли у человека аллергия на данные продукты.

Людмила Лапа также отметила, что в сезон простуд пить чай с лимоном, то есть получать витамин С, никто не запрещает. Однако при этом важно соблюдать меру, поскольку чрезмерное употребление витамина С также может привести к интоксикации организма. В этом случае может возникнуть негативная реакция. Поэтому здесь нужно проявлять очень большую осторожность и тщательно подходить к вопросам приема витаминов и других добавок.

"При температуре работает очень хорошо малиновое варенье. Зависит оттого, что мы хотим получить, какой результат, и на что мы хотим воздействовать. Поэтому народная медицина — солевые ванны для ног. Это прекрасная вещь, когда мы простыли, промокли и нос заложен. Нам очень хорошо это поможет. Самый лучший вариант лечения любой простуды — компрессы. И водочные, и солевые. Любые, которые улучшают микроциркуляцию в лимфоидном кольце”, — рассказала врач.

Врач Людмила Лапа объясняет, что лимфоидное кольцо — это наше горло, наша защитная система. Когда лимфосистема не воспалена и лимфоузлы не увеличены, это значит, что организм функционирует нормально. Повышение температуры активирует работу лимфоузлов, и поэтому говорят, что если температура поднимается, это хороший признак. Если быстро снижать температуру, организм не успевает адаптироваться и уничтожить инфекцию, ведь температура способствует выработке противовоспалительных белков, которые устраняют воспалительный процесс.

Поэтому при температуре 38,5°C не стоит ждать каких-то опасных осложнений. Иммунитет человека настолько адаптивный, что сразу начинает бороться с любой инфекцией. А при вирусных заболеваниях температура сразу поднимается до 39°C. В таких случаях важно помогать организму, особенно людям с хроническими заболеваниями.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток. Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.
 

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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