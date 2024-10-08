Врач раскрыла, как осенью обмануть организм, чтобы не располнеть

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осенью, когда авитаминоз и плохое настроение могут усиливать желание есть вредную пищу, можно применить несколько простых правил, чтобы избежать набора веса, советует эндокринолог Мария Калошина в интервью для NEWS.ru.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Важно нормализовать режим питания, избегая больших перерывов между приёмами пищи. Лучше завтракать, обедать и ужинать в одно и то же время каждый день.

"Организм очень избирательный, если долго не получает нужные питательные вещества, то он нацеливается сразу на большое количество энергии, выбирая вредные продукты — сладости, жирное, жареную пищу, фастфуд", — пояснила специалист.

Также необходимо обеспечить организм достаточным количеством витаминов. Рекомендуется употреблять не менее пяти порций овощей и фруктов в день. Например, на завтрак можно добавить яблоко или банан, на обед — огурец или помидор, а на ужин — салат из капусты. Также рекомендуется сделать два перекуса, состоящих из любых ягод и фруктов.

Следуя этим простым правилам, можно удовлетворить свои осенние кулинарные желания, не нанося вреда своему здоровью и фигуре.

Уточнения

Авитамино́з (лат. avitaminosis) — заболевание, являющееся следствием длительного неполноценного питания, в котором отсутствуют какие-либо витамины.

