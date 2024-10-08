В Роспотребнадзоре объяснили, существует ли риск подцепить вирус Марбург через бананы

Лихорадка Марбург не передаётся через фрукты, включая бананы, сообщил старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в беседе с РИА Новости.
"Нет, Марбург не передаётся через фрукты. Учитывая время транспортировки, вирус не способен выжить в течение такого длительного времени", — уточнил Марат Макенов.
По словам специалиста, вирус Марбург передаётся через близкий контакт с зараженным человеком или животным, а также через биологические жидкости инфицированных. Инкубационный период для лихорадки Марбург составляет обычно 6-14 дней, но может достигать 21 дня. В течение этого периода появляются первые симптомы заболевания.
Вирус Марбург — вид семейства филовирусов, относящийся к монотипному роду Marburgvirus. Вызывает геморрагическую лихорадку Марбург.
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