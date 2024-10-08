Диетолог перечислила продукты, которые вызывают тромбоз

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Алкоголь, кофе, сладости, солёные продукты и продукты с витамином K могут сгущать кровь и способствовать образованию тромбов, предупредила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, как сообщает сайт Москва 24.

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По словам специалиста, алкоголь "обезжиривает" клетки крови, что может привести к их слипанию и увеличению риска образования тромбов.

Сладкие продукты также оказывают негативное влияние на текучесть крови. После употребления пирожных, конфет и тортов, кровь становится похожей на сироп, что повышает вероятность сгущения и тромбообразования.

Кроме того, соль, содержащаяся в консервированных продуктах и колбасах, также способствует сгущению крови. Кофе также негативно влияет на текучесть крови, так как выводит жидкость из организма.

"Повышает риск образования тромбов и употребление продуктов с витамином K. Он присутствует в зелени, например в шпинате и крапиве", — дополнила специалист.

Для предотвращения проблем, врач рекомендует употреблять продукты, которые разжижают кровь. Оливковое и льняное масло, чеснок, лимон и свекла помогают сделать кровь более жидкой. Лесные ягоды также полезны для этой цели. Малина, содержащая салицилаты, действует подобно аспирину.

Для поддержания более жидкой крови также важно употреблять достаточное количество воды. Женщинам рекомендуется употреблять 30 миллилитров воды на килограмм веса ежедневно, а мужчинам — 35 миллилитров, как отметила врач.

Уточнения

Тромбо́з (новолат. thrombōsis «свёртывание» ← др.-греч. θρόμβος «сгусток») — процесс прижизненного формирования внутри кровеносных сосудов свёртков крови (тромбов), препятствующих свободному току крови.

