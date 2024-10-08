Исследование: неправильное положение руки завышает артериальное давление

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда вы измеряете артериальное давление, лежит ли ваша рука на столе, а манжета находится на уровне сердца? Если она лежала на коленях или свободно свисала — показания могли быть завышены, сообщают исследователи в JAMA Internal Medicine.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blood_pressure_measurement_(1).jpg by Víctor Santa María

Хотя известно, что положение руки влияет на показания артериального давления, медики не всегда следуют рекомендациям, и неясно, насколько неправильное положение влияет на показания.

Исследователи измерили артериальное давление у 133 взрослых в каждом из трех распространенных положений: рука лежала на столе (рекомендуется), лежала на коленях или свободно свисала. Последние два положения завышали систолическое артериальное давление (верхнее значение в показаниях артериального давления) на 3,9 и 6,6 миллиметра ртутного столба соответственно, а диастолическое (нижнее значение) — на 4 и 4,4 мм рт. ст.

По словам экспертов, эффект был наиболее выражен у людей с более высоким артериальным давлением, следовательно, завышенный показатель может легко привести к неправильной диагностике гипертонии или ее последствий.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

