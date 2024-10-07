Учёные раскрыли два наиболее важных полезных свойства бобовых

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Международная группа учёных из США и Канады выяснила, что фасоль и другие бобовые помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также поддерживать стройность благодаря высокому содержанию клетчатки. Результаты их работы опубликованы в журнале *Nutrition Journal*.

Учёные проанализировали биохимический состав и полезные свойства таких бобовых, как фасоль, горох, нут и чечевица. В исследование включались как свежие, так и сушёные, замороженные и консервированные продукты. Оказалось, что данные растительные продукты могут эффективно защищать организм от ряда серьёзных заболеваний.

В частности, исследование показало, что у людей, активно употребляющих бобовые, риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 24%, вероятность развития ишемической болезни сердца (ИБС) уменьшается на 31%, риск инсульта — на 20%, диабета — на 23%, а рака — на 6%.

Учёные объяснили, что бобовые богаты калием, который помогает поддерживать эластичность стенок сосудов. Это необходимо для того, чтобы сосуды могли эффективно справляться с кровяным давлением и обеспечивать нормальное кровообращение.

Клетчатка, содержащаяся в бобовых, вместе с белком способствует поддержанию чувства сытости, что помогает контролировать вес. Кроме того, пищевые волокна поддерживают нормальную работу желудочно-кишечного тракта и дополнительно защищают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточнения

Бобо́вые (лат. Fabáceae, или Leguminósae), или Мотыльковые (лат. Papilionaceae) — семейство двудольных растений порядка Бобовоцветные.



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