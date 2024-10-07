Врач перечислил лучшие продукты для работы мозга

Некоторые продукты, включая шоколад и брокколи, могут способствовать улучшению работы мозга, считает невролог и сомнолог Юлия Валуйская. Врач поделилась своим мнением с изданием Life. ru, назвав лучшие продукты для стимуляции мозговой активности.

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Среди таких продуктов Валуйская особенно отметила грецкие орехи. По её словам, содержащиеся в них вещества укрепляют клеточные мембраны и улучшают когнитивные функции.

Брокколи, по мнению врача, является источником антиоксидантов, которые предотвращают разрушение клеток мозга. Она также отметила, что шоколад положительно влияет на память и умственную деятельность.

Кроме того, для эффективной работы мозга специалист порекомендовала включить в рацион омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые в большом количестве содержатся в красной рыбе. Эти кислоты помогают поддерживать память и концентрацию, особенно в зрелом возрасте. Врач также упомянула, что черника оказывает положительное воздействие на когнитивные функции.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

