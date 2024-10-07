Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему так важно правильно выбрать почву для зимнего чеснока?
Собчак прокомментировала слухи о разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори
Почему ваша кошка кусает вас за ноги
Выяснилось, кто сможет заменить тен Хага на должности главного тренера "Манчестер Юнайтед"
Повальное дезертирство: украинские СМИ пишут об увеличении самовольного оставления частей в ВСУ
Как сварить свеклу быстро и без запаха: проверенный метод
Стратегический переворот: Литва передаст Украине конфискованные российские штаны
Оман — новое направление для российских путешественников: что посмотреть и когда ехать
Эксперт объяснил, как мошенники используют ИИ для создания фишинговых писем

Врач перечислил лучшие продукты для работы мозга

Здоровье

Некоторые продукты, включая шоколад и брокколи, могут способствовать улучшению работы мозга, считает невролог и сомнолог Юлия Валуйская. Врач поделилась своим мнением с изданием Life. ru, назвав лучшие продукты для стимуляции мозговой активности.

Врач перечислил лучшие продукты для работы мозга
Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, CC BY-SA 3.0

Среди таких продуктов Валуйская особенно отметила грецкие орехи. По её словам, содержащиеся в них вещества укрепляют клеточные мембраны и улучшают когнитивные функции.

Брокколи, по мнению врача, является источником антиоксидантов, которые предотвращают разрушение клеток мозга. Она также отметила, что шоколад положительно влияет на память и умственную деятельность.

Кроме того, для эффективной работы мозга специалист порекомендовала включить в рацион омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые в большом количестве содержатся в красной рыбе. Эти кислоты помогают поддерживать память и концентрацию, особенно в зрелом возрасте. Врач также упомянула, что черника оказывает положительное воздействие на когнитивные функции.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
Обсудить
Сейчас читают
Где нельзя сажать лук и чеснок
Садоводство, цветоводство
Где нельзя сажать лук и чеснок Аудио 
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше
Еда и рецепты
Идеальный перекус: рецепт сосисок с сыром в лаваше Аудио 
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Еда и рецепты
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури Аудио 
Популярное
Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях

Мясо с подливой — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать с любым гарниром.

Мясо с подливой: простой и вкусный рецепт в лучших столовских традициях
Как легко избавиться от царапин на лобовом стекле
Как убрать царапины на лобовом стекле
Как правильно питаться при подагре: список рекомендуемых продуктов
Запеканка из кабачков с фаршем: её с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки
Ракетный комплекс "Авангард". Российское гиперзвуковое оружие нового поколения Дмитрий Плотников Фицо сохранил транзит российского газа в Европу, хотя формально Украина отказалась Любовь Степушова Больных всё больше, а значит, и врачевание становится всё более прибыльным делом Сергей Лебедев
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Когда и зачем использовать ручной режим в автоматической коробке передач
Запечённые яблоки с мёдом и корицей: самый простой рецепт и никакого сахара
Запечённые яблоки с мёдом и корицей: самый простой рецепт и никакого сахара
Последние материалы
Почему так важно правильно выбрать почву для зимнего чеснока?
Собчак прокомментировала слухи о разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори
Почему ваша кошка кусает вас за ноги
Выяснилось, кто сможет заменить тен Хага на должности главного тренера "Манчестер Юнайтед"
Врач перечислил лучшие продукты для работы мозга
Повальное дезертирство: украинские СМИ пишут об увеличении самовольного оставления частей в ВСУ
Как сварить свеклу быстро и без запаха: проверенный метод
Стратегический переворот: Литва передаст Украине конфискованные российские штаны
Оман — новое направление для российских путешественников: что посмотреть и когда ехать
Эксперт объяснил, как мошенники используют ИИ для создания фишинговых писем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.